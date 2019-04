Isabel Pantoja y el arte de hablar de la cárcel sin nombrarla: "Ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme..."

Isabel Pantoja habló de cómo se sentía y de cómo habían sido sus "difíciles" últimos años. Su visita a El Hormiguero de Antena 3 supone la única entrevista que concederá en España hasta nueva orden.

"¿Cómo te encuentras después de estos últimos años?". Esa fue la esperada primera pregunta de Pablo Motos a la que Isabel respondió sin tapujos. Habló de su etapa en la cárcel, aunque sin mencionarla, y aseguró estar "recuperándose bien" tras su paso por prisión por blanqueo de capitales.

"Cuando salí de ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme...", rezaba la tonadillera haciendo uso del manido recurso quijotesco. Pantoja dejó clara su intención de dejar atrás su etapa más oscura y explotar al máximo su sonrisa y el cariño de su familia y sus fans: "Ya lo pasado, pasado. Porque ya no me interesa y quiero estar el mayor tiempo posible sonriendo".

De quien sí que se acordó, y no con una sonrisa, es de Julián Muñoz. Aunque no lo dijo claramente, uno de los temas de su último disco parece hablar de él. "Piensa que fuiste: un mal agradecido, un mal amante, un mal amigo y un profesional de la mentira", reza la letra en lo que parece una clara alusión a quien fuera alcalde de Marbella.

Este es el único miedo que reconoció Isabel Pantoja: "Yo ya no le tengo miedo a mis respuestas. Hay que tener miedo a lo que preguntan... ellos". Lo dejó claro antes de desinhibirse -delantal en ristre- para preparar un gazpacho y meterse en el bolsillo al público del plató con su mejor arma: la voz.