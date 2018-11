Gerard Depardieu comparece ante la Policía acusado de violar a una joven actriz francesa

Según han publicado medios franceses, Depardieu ha dado su versión de los hechos ante la policía. El actor ha negado las acusaciones de la actriz de 22 años y cuya identidad no fue divulgada, que denunció haber sido violada por Depardieu en el domicilio del actor en París, mientras trabajaba con él en un proyecto.

Depardieu es conocido por el gran público por películas como 'Novecento' (1976), 'Cyrano de Bergerac' (1990), por el que estuvo nominado al Óscar, 'The Man in the Iron Mask' (1998) o la saga 'Astérix y Obélix'.

El actor también ha ocupado titulares en la prensa por polémicas declaraciones contra su país natal, en el que dejó oficialmente de residir en 2012 enfadado por la alta carga tributaria que pagaba, especialmente tras serle concedida en 2013 la ciudadanía rusa por el presidente Vladímir Putin.