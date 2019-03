El fotógrafo español Manu Brabo gana el Premio Pulitzer

Según recoge la web de estos prestigiosos galardones, el Pulitzer de fotografía se concede, además de a Manu Brabo, a los también fotógrafos Rodrigo Abd, Narciso Contreras, Khalil Hamra y Muhammed Muheisen, todos ellos de Associated Press, "por su convincente cobertura de la guerra civil en Siria, produciendo imágenes memorables en extremo peligro".

También estaban nominados para el Pulitzer de fotografía 'The Denver Post' por su cobertura durante la matanza sufrida en un teatro de Aurora, Colorado, durante el estrenado de la última película de Batman y Tyler Hicks, de 'The New York Times', por sus fotografías sobre la destrucción de Gaza tras un bombardeo por parte de Israel.



La cobertura de Manu Brabo en zonas de conflicto le llevó en 2011 a Libia, donde las fuerzas leales a Muamar Gadafi lo interceptaron el 5 de abril cuando viajaba en el mismo vehículo con dos compañeros norteamericanos, James Foley y Clare Morgana Gillis, y el también fotógrafo sudafricano Anton el Harmmel. Los cuatro fueron retenidos y secuestrados, quedando liberados el 18 de mayo de ese año.



Manu Brabo recoge el testigo a Javier Bauluz, que fue en 1995 el primer fotoperiodista español premiado con el Pulitzer por el trabajo realizado en Ruanda junto a otros compañeros de Associated Press.