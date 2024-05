El Festival de Cine de Cannes afronta la recta final de esta edición marcada por el feminismo y la denuncia del 'Mee too' francés que ha inundado la alfombra roja. Todo comenzó con una imagen de varias mujeres durante la presentación del cortometraje Moi Aussi, de Judith Godréche, que posaron en las escaleras del festival cubriendo sus bocas con las manos para protestar contra el Presidente del Centro Nacional de cine en París, a quien se suma las acusaciones de nueve mujeres al productor francés Alain Sarde por violencia sexual.

Desde entonces han sido muchos los gestos y declaraciones a favor del movimiento. La propia Emma Stone, ganadora de cuatro premios Oscar, también dejó claro que es "feminista". "Sea o no considerado esto como activismo, es lo que para mí tiene sentido", ha manifestado.

Greta Gerwig, presidenta del jurado del festival y directora de cine, lo compara con el 'Me Too' estadounidense': "He visto cambios sustanciales en la comunidad del cine en EEUU. Es importante que sigamos expandiendo esas conversaciones". Y valora la importancia de seguir tratando el tema: "Yo considero que esta es la dirección correcta para mantener esas vías de comunicación abiertas".

Los sindicatos de actores y productores cinematográficos de Francia aprobaron por unanimidad nuevas medidas para prevenir la violencia sexual dentro de la industria, un hecho que ha agradecido Emma Stone públicamente: "Hay mucha gente que está haciendo lo mejor para que las cosas cambien y avancen para que las mujeres sientan que hay una igualdad real en el cine", ha manifestado.

Una señal más de cómo la lucha feminista está cambiando los cimientos del cine.