El mensaje sobre las banderas lanzado por Javier Bardem en Cannes: "En el cine no están tan presentes, las personas no conocen las fronteras porque a todos nos preocupa y nos duele lo mismo"

Ha tenido que venir un director iraní para que Bardem trabaje en España. Dice que los directores españoles apenas le llaman. Ahora en la presentación de 'Todos lo saben', en Cannes, ha aprovechado para lanzar un mensaje de unidad nacional.

"Es gratificante ver que por lo menos en el cine no están las banderas tan presentes y que un señor de fuera de un país pueda hacer una película con tanta identidad de ese país; las personas no conocen las fronteras porque a todos nos preocupa y nos duele lo mismo", ha apuntado Bardem.

A los dos, Javier y Penélope, les han preguntado lo mismo pero de forma muy diferente a cada uno

"¿Cómo se siente al ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer?", le ha dicho un periodista a Bardem. Él ha contestado: "La pregunta es de una falta de gusto tremenda".

Penélope sí ha explicado cómo compaginan trabajo y familia: "No nos llevamos el trabajo a casa al acabar el día; puede que sí hiciera ese experimento cuando era más joven. Pensaba que cuanto más me torturara a mí misma y más me mantuviera en el persona durante meses mejor sería el resultado, pero me he dado cuenta de que no está relacionado con eso y de que tengo una vida y un trabajo".

Ellos, junto a Darín, Inma Cuesta, Eduard Fernandez o Barbara Lennie hicieron historia en Cannes, era la segunda vez que una película española inauguraba el festival. La primera fue 'La mala educación' hace ya 14 años.