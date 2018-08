Denzel Washington y la jubilación, o cómo seguir atizando a los malos con 63 años: "Esto es solo una película"

Denzel Washington es un héroe de acción, una persona normal que hace cosas no tan normales con tal de ayudar a alguien. Él niega asumir ese papel: "Yo solo hago películas a las que la gente puede ir y disfrutan de ellas. Esto no va de mí, va de lo que va la película". Pero ¿de qué va 'The Equalizer 2'?

La nueva película que tiene a Washington como protagonista va, precisamente, de una persona que ayuda a la gente y acaba metido en un lío bastante gordo. Algo que podría venirle grande a alguien con 63 años, pero no a Denzel. Tampoco le iban grande papeles así a Liam Neeson ni a Mel Gibson.

Desde hace unos años, a algunas estrellas de Hollywood veteranas les ha dado por liarse a tiros en la pantalla. Son actores que llevan mucho tiempo dedicándose a papeles opuestos. Pero ahora, quieren retos difíciles. "Que tu hijo esté enfermo, eso es difícil. Que te toque ir a una guerra, eso es difícil. Esto es solo una película", reitera Denzel Washington.

Y si bien es cierto, y solo es cine, solucionar las dificultades con mamporros es territorio de los héroes de acción