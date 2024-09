Maggie Smith, nombrada por la propia reina Isabel II como 'dama británica' y una de las mejores actrices británicas, fallecía este viernes, 27 de septiembre, a los 89 años de edad. Con más de 70 años de carrera cinematográfica, dos premios Oscar, tres Globos de Oro y cuatro Emmys, la actriz pasará a la historia por ser una de las mejores actrices británicas, así como sus papeles protagonistas en la saga de Harry Potter y Downtown Abbey.

Los encargados de anunciar la triste noticia a través de un comunicado fueron sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, quienes informaron de que la actriz había "fallecido pacíficamente" en el hospital.

Pero lo que no morirá es su legado. Sus metamorfosis como profesora de Transformaciones en 'Howarts' nos dejaban con la boca abierta, como a Harry Potter y Ron Weasley cuando hacía uno de sus trucos de magia. En homenaje a la eterna profesora McGonagall, los fans alzaron las varitas apuntando al cielo en el parque temático de Orlando.

Quienes tuvieron la suerte de ser alumnos de la profesora McGonagall en la ficción tampoco la olvidarán. Así lo han manifestado en sus redes sociales. Daniel Radcliffe, el actor que hacía de Harry Potter, escribía este emotivo mensaje: "La palabra leyenda se usa demasiado, pero si se aplica a alguien, que sea a ella", pedía.

"Como adulta me he dado cuenta de que compartí pantalla con la definición de grandeza", escribía Emma Watson (Hermione Granger); mientras que Rupert Grint (Ron Weasley) cambiaba su foto de Instagram por una en la que aparecía Maggie Smith dándole un beso en la mejilla. "Tengo el corazón roto. Maggie era muy especial, siempre divertida y amable. Me siento increíblemente agradecido por haber podido compartir con ella un baile", dice haciendo referencia a la escena de la película 'El cáliz de fuego', donde la profesora McGonagall enseñaba a Ron Weasley a bailar vals.

Los tres protagonistas de Harry Potter echarán "mucho de menos" a la que fue su profesora en 'Howarts' y aprovecharon sus mensajes para mandar todo su "amor" a los familiares de Smith.

También la echarán de menos algunos 'muggles', porque Maggie Smith fue mucho más que la profesora de 'Hogwarts'. Fue icono de los iconos. "Desde que era yo era estudiante en Londres, ya era un icono", afirma la reconocida actriz Helen Mirren. Y, es que, Maggie Smith fue también madre superiora en 'Sister Act', viuda del conde de Graham y esperó, como Wendy, a que Peter Pan se hiciera mayor.

Este viernes el mundo perdió a Maggie Smith, pero Minerva McGonagall, Violet Crawley o Wendy, entre muchas otras, seguirán vivas para siempre gracias a ella.