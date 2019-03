El danés 'Noma' arrebata el trono mundial al 'Celler de Can Roca'

Helado de guayaba con leche de oveja y dulce de leche. Es el postre láctico del mejor repostero del mundo, Jordi Roca: "No tenía ni idea de que me lo iban a dar, no es un peso sino una ilusión".

Alegría desde Londres hasta Girona. Todo fue buen sabor de boca. El 'Celler de Can Roca' no repite como mejor restaurante del mundo, pero sólo un puesto por debajo ya piensan en cómo recuperarlo.

Los ha bajado del trono un chef danés, el mismo que ya le arrebató el título al 'Bulli'. René Redzepi sólo utiliza productos locales para reinventar recetas tradicionales de Dinamarca.

Aunque el mayor éxito ha sido el del conjunto de la cocina española: con Arzak y Mugaritz sumamos tres restaurantes entre los diez mejores del mundo, siete entre los 50 mejores, y diez entre los 100.

Eneko Atxa ha entrado directo al puesto 26. A Víctor le llaman 'el mago de las brasas': tuétano, pulpo... no hay ingrediente que se le resista en la parrilla. Tampoco hay secretos para los Adrià: Albert suma nuevo restaurante en la lista: 'Tickets' y '41 grados' ya están entre los 100 mejores del mundo.