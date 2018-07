¿Cuál es tu momento friki favorito de laSexta?

1

Sandra Sabatés: "En ‘Juego de Rojos’, Pablo Iglesias es el rey más allá del Muro"

'El Intermedio' analiza la lucha por el reino de la izquierda en 'Juego de Rojos', tras el abandono de Tania Sánchez de Izquierda Unida. En él, Pablo Iglesias sería el rey más allá del Muro. En esta lucha de poder, Iglesias lidera el partido político con el que Tania Sánchez podría converger en las próximas elecciones y le ha tendido la mano. Y es que el líder de Podemos es pareja de la diputada autonómica. Un dato al que no da importancia Wyoming: "No importa que Pablo Iglesias y Tania Sánchez salgan juntos, igual que no importa que salgamos juntos Sandra Sabatés y yo", comenta.