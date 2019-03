Concha, la artista española del Paint que arrasa en Instagram con 88 años, logra ahora conquistar a Disney

A sus 88 años Concha es una artista del programa de dibujo Paint. Con su ordenador, "con mucha paciencia y mucha afición" y el programa básico de dibujo hace todas sus ilustraciones y después las publica en Instagram. En la red social cuenta con 157.000 seguidores: "Al principio me asusté, hoy en día les contesto a todos", explica Concha.

Sus obras han llegado a los ojos de Disney. La productora le ha pedido a Concha que dibuje su particular visión del famoso personaje de Mary Poppins. Esto ha supuesto un reto para ella, porque hasta ahora no había dibujados rostros, pero parece que ha conseguido hacerlo bien, y es que al compartir el dibujo en Instagram ha recopilado más de 25.000 me gustas.

Este éxito le permitirá poder ver la película de "El regreso de Mary Poppins" antes que nadie, porque también ha sido invitada al estreno.