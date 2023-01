Cádiz sigue de fiesta. Aunque en realidad, Cádiz nunca deja de estarlo. Mientras el resto de España se prepara para el Carnaval, la ciudad gaditana ya lo tiene medio montado. Más o menos. Al menos el Gran Teatro Falla, que lleva casi una semana celebrando el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), el concurso del que salen las mejores chirigotas, las mejores comparsas, los mejores coros y los mejores cuartetos del año.

A lo largo de dos semanas, tiene lugar la fase preliminar del COAC, en la que las 131 agrupaciones muestran su repertorio, humor a ritmo de pasodobles y cuplés, y de la que saldrán los grupos que pasarán a la siguiente fase, a los cuartos de final. Este jueves 26 de enero son un total de siete las que participan, cuatro comparsas, dos chirigotas y un solo coro. Lo cierto es que será difícil ver cuartetos en la fase, ya que sólo participan cuatro.

COAC 2023: orden de actuación de hoy, jueves

Aquí no se rinde nadie (coros)

Caminito del falla (comparsa)

Çembrando copla (La comparça er pueblo) (chirigota)

El costurero de la reina (comparsa)

Hotel y Resort Cadi, aquí tiene usté' su casa (chirigota)

Sin ojana (comparsa)

Las Profetas /(comparsa)

La fase preliminar se extiende hasta el próximo 4 de febrero, cuando llega a su fin. Será entonces cuando se sumen los puntos y se conozca quién pasa a la siguiente fase. Al día siguiente, el 5 de enero, habrá un descanso para los adultos, para poder celebrar la final infantil del concurso, y el 6 de febrero arrancará la fase de cuartos de final

¿Se pueden ver las preliminares del COAC en directo?

Efectivamente se pueden seguir en directo todas y cada una de las sesiones preliminares del COAC; eso sí, tendrás que trasnochar porque no son cortas. En cada una de las sesiones participan entre siete y ocho agrupaciones, con media hora cada una de actuación, lo que suma un total de entre tres horas y media y cuatro. A este tiempo hay que sumarle, por supuesto, los descansos para montaje y desmontaje entre actuaciones, lo que puede elevar la sesión completa a entre cuatro y cinco horas.

La mala suerte es que no se pueden ver en el teatro. No porque esté prohibido o vetado, sino porque las entradas se agotaron el primer día que salieron a la venta, todas las entradas para cada una de las fases preliminares. Y aunque aún tienen que salir las de las siguientes fases, se prevé que ocurra lo mismo. No obstante, Onda Cádiz Carnaval retransmite en abierto y en directo las sesiones preliminares en su canal de YouTube.