Otra noche de trasnochar en el Teatro Gran Falla de Cádiz, para jartarse a reír. Continúa la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, la primera edición 'normal' desde que estalló la pandemia. En la quinta sesión de esta fase son nueve las agrupaciones que sacan a relucir sus repertorios para hacerse con el mayor número de puntos posibles. A partir de las 20:30 arranca la sesión, aunque la primera agrupación no comienza a entonar hasta pasadas las 21:00 seguramente: a partir de aquí, media hora tiene cada chirigota, comparsa, coro y cuarteto (además, este viernes participan al menos una de cada categoría) para cantar sus pasodobles, sus cuplés y todos sus repertorios. El coro de los hermanos Betanzos, que en la anterior edición del COAC no participó, es el encargado de abrir la noche.

COAC 2023: orden de actuación del viernes 10 de febrero

21:00 - La burbuja (coro)

21:40 - Los esclavos (comparsa)

22:20 - Los viñanos (chirigota)

23:00 - El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz) (comparsa)

23:40 - Los vigilantes de la Laja (cuarteto)

00:20 - La fiera (coro)

01:00 - Fariña de mis ojos (chirigota)

01:40 - Ahora o nunca (comparsa)

02:20 - Este año venimos con esperanza (chirigota)

La jornada del viernes la estrena La burbuja, el coro mixto de los hermanos Betanzos, con letra de Victoriano Cano Pérez, a la que seguirá una comparsa de Argüez y Raúl Cabrera, Los esclavos, que en 2022 se llevaron el tercer premio bajo el nombre de Los renacidos. Le siguen, poco antes de las 22:30 (previsiblemente) la chirigota Los viñanos, de José Manuel Sánchez Reyes, Carlos Pérez Pérez y Manuel Santander Grosso. Este último, Manolín, es el hijo del famoso chirigotero Manolo Santander, creador del himno oficioso del Cádiz, que murió en 2019 a causa de un cáncer.

Manolito Santander también está detrás de la música y de la letra de la comparsa dirigida por Palmira Santander Grosso, que en 2022 se estrenó en el Gran Falla con La predicadora. Esta comparsa, femenina, por cierto, llega a cuartos este año bajo el nombre de El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz). Después de ellas, será el turno de los jóvenes: el cuarteto Los vigilantes de la laja, con letras de Manuel Peinado y Joshua Peinado Payán, más conocido como El pillito, es el que recoge el testigo en la categoría de adultos del cuarteto que se hizo con el primer premio de su modalidad en la final juvenil del COAC.

Otro que regresa al COAC este año es el coro La fiera, de Sergio Molina Franco, que en 2022 no participó en el COAC. La chirigota de Santoña será la que vista el escenario del teatro cerca de la 1:00 de la madrugada, al que se sube después de tres años (además de la edición de 2021, que no tuvo lugar, la de Santoña no participó ni en 2022 ni en 2020). La comparsa de José Javier Puerto, Ahora o nunca, será la penúltima en mostrar su repertorio, mientras que la última agrupación será la chirigota de Pepe Fierro, Este año venimos con esperanza, después de llegar hasta la semifinal en el COAC de 2022.