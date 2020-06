"Del tema del coronavirus aquí por lo visto todo el mundo opina, y sólo escucho muchas pamplinas". Con estos versos comienza la divertida chirigota que ha publicado el prestigioso José Luis García Cossío, más conocido como 'El Selu', en la que tira de humor e ironía a raudales para 'enfrentarse' a la covid-19.

El éxito de esta interpretación, que se ha vuelto viral a las pocas horas de ver la luz en redes sociales, ha venido reforzado por la aparición de 'El Selu' junto a la formación de 'Los Enteraos'. Vestidos para la ocasión, han asegurado que son "voces autorizadas" para tratar la situación de pandemia porque llevan "30 años comprando el pan cuando salía de la academia".

A lo largo de los poco más de dos minutos de la canción, 'El Selu' y 'Los Enteraos' tienen tiempo de recordar las declaraciones de Fernando Simón para cantar: "¿Que vamos a vencer pronto al covid? Covid el que te dieron a ti con las mascarillas chinas". Pero también para advertir de la necesidad de respetar las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno para evitar la propagación de contagios.

"Aunque la cosa, gracias a dios, ya no está tan negra, yo aún mantengo distancia máxima con mi suegra, la misma desde que me casé", canta la formación, aunque reconoce algunas excepciones: "No se me ocurriría saltarme a mí la cuarantena, salvo que tuviera que acercarme a una cuarentona".

Porque la canción de Selu y compañía no solo se sirve de la picardía propia de estas agrupaciones musicales para tratar la situación que ha afrontado España a razón de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esta chirigota, tal y como concluyen sus protagonistas, es toda una 'declaración de guerra' al virus: "Yo de anticuerpos estoy hasta arriba. Cogía esos virus y te juro por mi madre que no quedaba ni uno. Cuando se juntan todos son muy valientes, que me vengan de uno en uno".