Censura, sexo y leyenda: la apasionante historia detrás de 'Je t'aime... moi non plus', todo un himno al amor surgido al calor de mayo del 68

'Je t´aime... moi non plus' nació al calor de mayo del 68, una época de que incitaba al amor libre, a la experimentación. Serge Gainsbourg no la compuso inicialmente para Jane Barkin, su 'Je t´aime' iba para Brigitte Bardot. Estaba desesperadamente enamorado de ella y la convenció para que la cantasen los dos como si realmente estuvieran haciendo el amor y, si hacemos caso a la leyenda, cuenta que mientras la grababan se estaban masturbando.

En cuanto el tema se escuchó en la radio, mucha gente quedó escandalizada y Bardot insistió a Serge para que no publicase el disco. 'Je t´aime' parecía condenada porque ese romance tan apasionado con la Bardot terminó solo tres meses después de haber empezado. Entonces Gaingsbourg conoció Jane Barkin. Ella tenía 22, él 40. Su 'je t´aime' había encontrado nueva musa y la cantaron.

Esta vez, el disco sí se publicó y escandalizó a media Europa. En nuestro país, la censura de Franco leyó la letra sin escuchar el tema y dieron su visto bueno porque les pareció una historia de amor sin más. En cuanto la canción empezó a radiarse, corrieron a retirarla, pero su fama ya era imparable.

La historia volvió a repetirse. Barkin acabó abandonado a Gainsbourg, pero esa relación la marcó para siempre. Hoy tiene 70 años y acaba de publicar un disco con las 21 canciones que Serge le escribió en sus 12 años de relación. Aunque falta una: la canción de amor que hace sonrojarse a todas las canciones de amor.