Muere el cantante Prince a los 57 años

El músico estadounidense Prince ha fallecido a los 57 años, según ha informado su representante al confirmar una información publicada originalmente por el portal TMZ, especializado en información sobre famosos.

Prince, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, ha fallecido en su residencia de la localidad de Chanhassen (Mineápolis), según su representante Yvette Noel-Schure.

El cantante, compositor, arreglista e instrumentalista estaba considerado como uno de los músicos más innovadores de su era y contaba con éxitos mundiales como "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" y "When Doves Cry".

El artista, nacido en Mineápolis, irrumpió en la escena musical a finales de los setenta y alcanzó el éxito una década después con álbumes eternos como "1999" o "Purple Rain".

El cantante, cuyo nombre real es Prince Rogers Nelson, sufrió una emergencia médica el pasado día 15, que obligó a su avión privado a realizar un aterrizaje de emergencia en Illinois.

Sin embargo, apareció en un concierto al día siguiente para asegurar a sus seguidores que se encontraba en óptimas condiciones. En su momento, fuentes de su entorno indicaron que el artista estaba haciendo frente a un episodio de gripe.