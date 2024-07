El cantante Ángel Stanich ha comunciado a través de su cuenta de X que será baja de cara al Festival de Benicàssim (FIB) por un cuadro de ansiedad que le ha obligado a dejar temporalmente los escenarios. Por el momento, el compositor español solo ha comunicado que cancela su actuación de este jueves 18 de julio y que irá evaluando las siguientes fechas en función de su estado de salud.

"Tengo ansiedad. Es hora de enfrentarme a ella y, por ende, de enfrentarme a mí mismo", ha explicado a sus seguidores Stanich. Además, ha recalcado que "llevo unas dos semanas con un cuadro de ansiedad que especialmente me impide hacer lo que más me gusta y que, por suerte, es mi trabajo".

A pesar de que ha tenido que tomarse un descanso, Ángel Stanich ha dejado en claro que se encuentra en el camino correcto y que sus problemas de ansiedad los está solucionando poco a poco: "Hoy os escribo no tan abajo en este pozo, desde donde ya puedo escuchar o predecir vuestro aliento, sin saber aún exactamente cuándo me llegarán las fuerzas para seguir con mi amado oficio con la entrega que me es inherente".