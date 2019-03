El boicot de la prensa británica a Beyoncé

Beyoncé se saca un pelo de la boca, muestra la flacidez de su brazo, o se masajea. Así ilustran a la cantante las imágenes grabadas por los fans. Son las que ella no nos quiere dejar ver.

Con anterioridad ya lo hizo con las cámaras de televisión. Ahora también ha prohibido a los fotografos que entren en sus conciertos. Sólo pueden entrar sus propios fotógrafos, y ella decide qué fotos distribuyen luego a los medios.

Pero ha sido llegar al Reino Unido y la prensa británica ha estallado. 'El show de Beyoncé: las fotos que ella no quiere que veas', así titula la prensa británica las imágenes de sus conciertos. Le han declarado la guerra porque dicen que esto es censura. A falta de fotos propias, han tirado de las de los fans para hablar del concierto. Porque solo tienen que ir a internet para encontrar más de 7.000 y además, en ellas Beyoncé sale peor. En algunos conciertos la organización sólo ha proporcionado seis imágenes oficiales.

La medida viene después de que se publicaran las imágenes del concierto de la 'Superbowl' en las que la cantante no salía muy favorecida. Quizá entonces no tuvieron en cuenta que si hay una cosa en esta gira alrededor de Beyoncé son precisamente cámaras. Algunos fans prefieren grabarla en el móvil a darle la mano o incluso a cantar con ella. Así que ahora, visto el resultado, no queda muy claro quién sale perdiendo.