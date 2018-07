Blanca Suárez responde a las críticas que afirman que su cuerpo está retocado con Photoshop

Blanca Suárez ha protagonizado la última campaña de verano de Women's Secret, y según se observa en el making off del vídeo, parece haber sido una nueva víctima del Photoshop. En las imágenes se puede apreciar cómo el retoque digital hace que la actriz parezca que no tiene curvas.



Sin embargo, Blanca Suarez ha negado el uso del photoshop en la campaña y ha decidido responder a través de Instagram a las críticas de su retoque. "Si; esta mañana nada más levantarme también me photoshopearon". La polémica ha estallado en las redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios.

Esta ha sido la publicación con la que ha querido defenderse la actriz:

Si; esta mañana nada mas levantarme también me photoshopearon. 👍🏼 #VengaAndaYaPorFavor #NoSoyHulkPeroMeLoHeCurrao #AquiNadieNiegaQueLoHayaPeroNoEnLosLugaresDondeSeAfirmaQueLoHay #QueMeGustaAMiUnHastag Una foto publicada por Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 29 de Abr de 2016 a la(s) 1:52 PDT

Blanca Suarez piensa q gana más en las revista (engañando) que en la realidad... Y eso es un error #Bastaya de mentir con #Photoshop — Helena (@Flipaita33) 28 de abril de 2016

Blanca Suárez no necesita photoshop😡❌

— Vero Zurdo (@verozuu) 29 de abril de 2016