El batería de Aerosmith afirma que ellos son mejores en directo que los Rolling Stones

Kramer obvia que hubo una época en la que los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford estuvieron fuera del grupo durante el primer lustro de los ochenta por sus desavenencias con el vocalista Steven Tyler, si bien no le falta razón al defender la longevidad de Aerosmith como ente original, pues ambos regresaron en 1985.

Por eso prosigue: "Todo el mundo está siempre hablando de los Stones, diciendo que si los Stones esto y aquello. Nunca me he preocupado por los Rolling Stones. Nunca han tenido nada que ofrecerme musicalmente, especialmente en el departamento de la batería".

"Los Stones no son la banda original y no me preocupo por ellos. Pienso que si acuden a un concierto de Aerosmith, la gente se daría cuenta de que nosotros tocamos muchísimo mejor que ellos, lo cual es ridículo porque ellos no son demasiado buenos en directo", ha recalcado.

"Ellos son lo que son y todo eso, pero no creo que haya ninguna banda hoy que haga lo que nosotros hacemos", ha sentenciado Kramer, para después añadir que cuando tanto ellos como otros como AC/DC o Van Halen se retiren definitivamente, será "el final de una era" por falta de relevo generacional.

Aerosmith recorrerán Europa durante desde mayo hasta julio con su gira de despedida Aero-Vedercy Baby!, que pasará por Rivas Vaciamadrid (29 de junio), Rock Fest Bcn (2 de julio) y Santa Cruz de Tenerife (8 de julio).