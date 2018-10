Así es la absurda teoría de 'Rick y Morty' sobre parásitos intergalácticos que tres revistas científicas han publicado como cierta

'Rick y Morty' ha traspasado los límites del humor. Literalmente, porque con su irónica visión de la ciencia y el ser humano, ha logrado colar una publicación falsa y sin sentido en tres revistas científicas de reconocido prestigio: una solución para luchar contra los parásitos intergalácticos. Sí, estás leyendo bien lo que otros no parece que hicieron.

En concreto, la publicación se refería al sorprendente hallazgo de un grupo de investigadores, que había dado con una fórmula para enfrentar a estos terribles seres del universo que implantan recuerdos falsos y manipulados para confundir e invadir territorios. Bajo el título 'Newer tools to fight inter-galactic parasites and their transmissibility in Zyrion simulation', apuntaban a la simulación Zyrgion como única manera de emplear este arma, formado por imanes.

¿Has entendido algo de esta explicación? No era la intención de esta 'investigación', que se ha inspirado en 'Rick y Morty' para describir en clave de humor un método para luchar contra los parásitos intergalácticos. Literalmente. Es decir, ha explicado en esencia uno de los capítulos de la popular serie de animación, y ha añadido algunos puntos, producto de la originalidad.

No obstante, lo curioso e impactante no es que haya sido capaz de idear una investigación tan divertida, sino que ha logrado colarla en varias revistas de notoria importancia en el ámbito científico. En concreto, 'Clinical Biotechnology and Microbiolog', 'ARC Journal of Pharmaceutical Sciences' y 'IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences' han publicado este artículo sin haberlo revisado con anterioridad.

Todo ello ha sido obra de un profesor universitario que ha querido poner en evidencia la incapacidad de algunas revistas y medios científicos para revisar los trabajos antes de publicarlos y filtrar correctamente la información falsa. Ali Khan envió el trabajo a 14 revistas que tacha de "depredadoras", y obtuvo una conclusión más que preocupante: de todas ellas, solo una revisó el artículo y comprobó que era falso.