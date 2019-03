Dices más frases sacadas de películas de Scorsese de las que imaginas: ¿cuántas puedes enumerar?

UN DIRECTOR PARA LA ETERNIDAD

Que levante la mano quien no haya dicho nunca "Are you talking to me?" Sí, está en inglés, pero es tan famosa que en castellano no suena, ni de lejos, igual de bien. Martin Scorsese lleva haciendo cine desde 1966. Por eso acaban de homenajear en el Festival de Cannes; a él y a lo que crea cámara en mano.