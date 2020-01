El detalle de un capítulo de 'Friends' emitido en 2003, que en ese momento pasó inadvertido, ha cobrado vida 17 años después.

En el episodio, llamado 'The One with the Cake' (El de la tarta), Ross y Rachel celebraban el primer cumpleaños de su hija, Emma. En él, los protagonistas no esperaban tener ciertos contratiempos para la celebración, como un problema con el pastel y que la niña estuviera dormida.

Este último inconveniente es el que ha vuelto a tomar vida casi 20 años después. Y es que durante el episodio grabaron un vídeo en el que Chandler preguntaba con retintín a la pequeña: "Hola Emma. Es 2020, ¿aún estás disfrutando de tu siesta?". Ahora, la joven, ha respondido con la llegada del nuevo año.

La actriz Noelle Sheldon, una de las gemelas que interpretaban a la hija de Rachel y Ross, ha publicado una foto en Instagram bromeando con su siesta: "¡Me acabo de despertar de la mejor siesta de todos los tiempos, feliz 2020! Para dicha publicación, la joven ha realizado un montaje en el que se traslada al mítico lugar de encuentro de los protagonistas de la serie, el Central Perk.

No ha sido el único guiño de la actriz a la serie. En Acción de Gracias publicó una foto de grupo en la que puso a cada persona un pavo con gafas de sol y sombrero, como el que llevaba Monica en uno de los capítulos.

Ambos gestos, sobre todo el último, han arrasado en las redes. Y esto dice mucho del éxito de una serie que, aunque dejase de emitir nuevos episodios, no cae en el olvido de sus fans.