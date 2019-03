WhatsApp puede expulsarte de la aplicación si no cumples sus condiciones

En las condiciones de uso de WhatsApp, esas que aceptamos sin leer al descargar la aplicación, se puede leer: "Usted se compromete a no enviar spam o molestar con fines comerciales a cualquier usuario del sistema".

Además, tampoco se puede mandar el mismo mensaje a muchas personas. Sobre todo,si no tienen el número número memorizado en su agenda. José Luis Sanz, de Movilzona.es, afirma que "es importante que cada vez que nos dirijamos a un contacto sepamos que él nos tiene en su agenda, porque si no, Whatsapp puede pensar que estamos molestando o recopiando datos, números de teléfono con fines de spam, publicitarios".



Por otra parte, tampoco podemos descargarnos aplicaciones de Whatsapp no oficiales, ni poner en nuestro perfil fotos obscenas, racistas, xenófobas. Ni usar la aplicación somos menores de 16 años.



Christian Delgado, de Christiandve.com, comenta que para recuperar la cuenta "hay que ponerse en contacto con ellos a través del correo, y si no, resignarnos..."