Whatsapp te dará dos minutos para borrar ese mensaje que te arrepentiste de enviar

Hasta ahora la aplicación sólo te permitía borrar el mensaje y eliminarlo de la pantalla, pero no evitar que el receptor lo leyese. Sin embargo, eso va a cambiar. Whatsapp ha escuchado las peticiones de muchos de sus usuarios y permitirá borrar ese mensaje que te arrepentiste de mandar.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!