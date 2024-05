Telefónica investiga una posible filtración de datos de 120.000 clientes y empleados que se habría producido en marzo y que no habría afectado a datos sensibles.

El incidente se ha dado a conocer después de que un usuario comenzase a publicar dicha información en foros de la Deep Web. En concreto, ha comenzado a ofrecer la base de datos, que incluye más de 2,6 millones de registros, entre ellos nombres completos, números de teléfono y direcciones físicas y de correo electrónico.

La empresa de ciberseguridad HackManac ha sido la encargada de destapar este casos en sus redes sociales. "En un foro de 'hacking' se ha detectado una posible filtración de datos en Telefónica: 120.000 usuarios afectados", ha comenzado explicando.

Además, ha detallado que, según la publicación, en marzo de 2024, "Telefónica sufrió una violación de datos que provocó el robo de una base de datos que contenía 2.676.108 registros". Un momento que ha aprovechado para recomendar a los usuarios de esta compañía que tengan cuidado con posibles intentos de 'phishing'.

Ahora, están tratando de determinar el grado de exactitud de las afirmaciones del hacker, así como dónde se habría producido la brecha de seguridad en caso de que la hubiera, ya que podría ser en un tercer proveedor.

Pese a todo, parece que la información presentada por el cibercriminal no incluye ningún tipo de registro sensible, como podrían ser las cuentas bancarias de los afectados. Además, la empresa no se encuentra en estos momentos afectadas por ningún ciberataque que pueda afectar a su funcionamiento ordinario.