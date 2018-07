La razón por la que los seres humanos no podemos ser Spiderman

CIÉNTIFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE BUSCAN CREAR ALMOHADILLAS QUE NOS LO PERMITAN

Para ser un verdadero Spiderman y trepar por paredes verticales, el ser humano necesitaría que el 40% de su cuerpo estuviera cubierto de almohadillas adhesivas, como las que tienen algunos lagartos, según un estudio publicado en la revista estadounidense 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.