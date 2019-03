La prima de riesgo, lo más consultado en Internet

El buscador Google ha publicado el ránking de los términos, personajes, temas y palabras que más búsquedas han registrado en este 2012. Además de la crisis y la economía, también nos ha picado la curiosidad con el famoso baile del caballo.

Al clásico intento de buscar en internet la forma de ganar dinero fácil, este año se suma el cómo encontrar trabajo, una de las cosas que más nos preocupa. La economía se cuela en casi todas nuestras búsquedas en Google, pero entenderla todavía nos sigue costando un poco. Normal que la prima de riesgo y Bankia sean las palabras con más crecimiento de búsqueda en 2012.

Si hablamos de políticos, el más buscado es el presidente del Gobierno, curiosamente seguido por Andrea Fabra. También hay hueco para el ministro Wert, que no se queda atrás en cuestiones polémicas.

Pero no todo ha sido buscar disgustos a través de la red. Hemos tecleado una y otra vez el salto de Felix Baumgartner y, cómo no, el Gangnam Style. Aunque por mucho que busquemos el baile del coreano, imitarlo no es tarea fácil.