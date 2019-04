Las alergias crecen y se vuelven más agresivas por culpa de la contaminación

La alergia es una molestia que predomina en estas fechas con el calor, el sol y el polen. El 30% de la población la sufre, pero además, el empeoramiento de la calidad del aire provoca que derive en más casos de asma. "Voy fatigado, se nota", dice un ciudadano mientras que otro declara que "respiras peor"·

Personas que nunca han sufrido alergias pueden empezar a desarrollarlas por culpa de la contaminación producida especialmente por las partículas diesel en el aire. "Las partículas diesel se depositan alrededor de los granos del polen y lo convierten en un grano mucho más agresivo", detalla la alergóloga Vanessa Rodríguez.

En las grandes ciudades lo saben bien. "Soy de Mallorca, pero cuando vine a Madrid me costaba respirar, se nota el cambio", destaca un joven. "La verdad que lo estoy notando este año cuando yo no he sido alérgico a nada", lamenta otro.

Los estudios demuestran que este aumento de la contaminación tiene consecuencias directas en la salud y que no son pasajeras. "Perderemos entre tres meses y dos años, nos morimos antes a causa de la contaminación", explica Paco Segura, coordinación de Ecologistas en Acción. Usar mascarilla, salir de las grandes ciudades en épocas poco lluviosas o seguir un control médico, ayudan a pasar una primavera menos problemática.