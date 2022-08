Mark Zuckerberg anunció el martes 9 de agosto los planes de la nueva actualización de WhatsApp mediante su cuenta de Facebook. Esta vez se están enfocando en la privacidad de los usuarios y han lanzado tres funciones nuevas que intrigan a los usuarios de la aplicación: salir de los grupos sin notificar al resto, controlar quién puede ver que estas en línea y prevenir las capturas de pantalla en las fotos o vídeos de 'visualización única'.

Esta actualización estará disponible para WhatsApp beta de Android 2.22.17.24 y WhatsApp beta de iOS 22.16.0.77, tal y como recogen en la web especializada 'WABetaInfo', y se encuentran en el lanzamiento de una campaña en India y Reino Unido para promocionarlo. Informan a los usuarios sobre estas nuevas funciones y la importancia del cifrado de extremo a extremo tanto al enviar como al almacenar los mensajes para cuidar la privacidad.

Salirse de los grupos sin notificar: ya no más dramas

La primera funcionalidad que avisa WhatsApp es la capacidad de salir de un grupo sin que aparezca en el chat el típico mensaje de "X salió del grupo". Esto permite abandonar sigilosamente los grupos de los que ya no quieres formar parte sin que lo demás se enteren en el momento. Sin embargo, los administradores del grupo, por su rol de moderadores, sí podrán ver el aviso.

Pero esto no significa que no haya manera de que los demás no vean que eres un miembro anterior del grupo. Porque otra funcionalidad de esta actualización es la de ver a los viejos participantes; ahora al ver la sección de miembros del grupo también habrá una opción para ver a todos los que se salieron o fueron expulsados del grupo en los últimos 60 días.

Seleccionar quién puede ver si estas en línea

La segunda funcionalidad estrella es la de ocultar tu estado de 'en línea' a ciertos usuarios. Para activarla solo hará falta ir a la sección de privacidad en configuración y allí seleccionar la opción que quieras. Eso sí, el único inconveniente es que no es tan selectivo como cabría pensar, ya que las únicas dos opciones son 'a todo el mundo' e 'igual que hora de ult. vez'.

Prevenir capturas de pantalla

Por fin WhatsApp ha introducido la opción de no permitir capturas de pantalla de fotos y vídeos, algo que sus usuarios le habían pedido para protegerse. Si mandas contenido sensible y privado mediante la opción de 'visualización única' entonces podrás bloquearle la posibilidad a la otra persona de que tome una captura de pantalla. De esta forma puede proteger aún más el contenido de lo que mandas; sea una contraseña, documento sensible o una foto privada.