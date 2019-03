Las grandes marcas se rifan a los ‘influenciadores de Twitter’

Entre cinco twitteros suman más de 400.000 seguidores en Twitter. Son maestros de los 140 caracteres y las marcas se los rifan. @lorenstay se muestra encantada: “Que te inviten a un sitio que cuesta dinero y encima te paguen”.

Este sábado asisten a una fiesta y ya anoche consiguieron que fuera tendencia. “Este Trending Topic hemos tardado unos 15 minutos en conseguirlo” confiesa @mrcarlosmore.

Son famosos simplemente por tuitear, y sus legiones de seguidores hasta les paran por la calle. @daniremigio nos comenta como le para la gente: “Al principio te miran desde lejos, luego se te acercan y te piden una foto o que les sigas porque dicen que soy su ídolo”.

“Ayer una chica me dijo, baja al portal, tenía una carta y me decía que me quiere, y yo ay, que mona” cuenta @yeygodoy. Y para ellos conseguir un Trending Topic es coser y cantar: “Cuando estoy en mi habitación, digo voy a hacer un Trending Topic y la gente me ayuda y se hace facilmente” confiesa @heleniitadan.

El poder de estos chicos con las redes sociales es tal que pueden conseguir que cualquier palabra sea Trending Topic. Hicimos la prueba de escoger con los ojos cerrados una palabra de un libro y salió #Venus. Y tuiteandola como locos, en menos de 10 minutos consiguen superar el millar de menciones.

Han inventado una nueva profesión: 'influenciador de Twitter'. Y parece que de momento el negocio, les funciona.