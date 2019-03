La falta de financiación impide que salga un nuevo medicamento contra la hepatitis C

1.200 PERSONAS TIENEN LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA TRATARSE CON ÉL

La combinación de tres fármacos ha conseguido curar al 96% de los pacientes con hepatitis C. Lo han probado en varios hospitales del mundo, entre ellos el Germans Trias de Badalona. Es un gran paso, pero a los enfermos no les alivia. Ya existe un fármaco que tiene casi la misma eficacia pero el Ministerio no ha querido financiarlo porque es excesivamente caro. Son unos 60.000 euros por paciente.