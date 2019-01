Planchas que doblan la ropa, taxis voladores y otros inventos que nos cambiarán la vida muy pronto

En un futuro no muy lejano, tus manos se convertirán en tu teléfono móvil a través de un anillo que transforma tu dedo en un smartphone. Se trata de un micrófono que permite escuchar a través de la conducción ósea. Y ve acostumbrándote a ver a gente que parece que habla sola.

La feria tecnológica de Las Vegas, CES 2019 (Consumers Electronics Shows) ha presentado todo lo que verás y disfrutarás en el nuevo siglo XXI. Pronto, tu casa se convertirá en un lugar únicamente para disfrutar, donde podrás olvidarte de planchar gracias a una máquina que lo hace por ti.

También dejarás de andar oliendo a tu hijo, ya que un pañal inteligente fabricado por la empresa surcoreana Monitpor te mandará una alerta al móvil a través del Bluetooth cada vez que haga sus necesidades. Eso sí, todavía habrá que cambiarlo.

La mayor feria electrónica del mundo muestra en Las Vegas las últimas innovaciones del sector, como los televisiones con resolución 8K o la llegada del 5G, que promete 100 veces más velocidad que el 4G, pero con menos consumo de energía. El primer teléfono 5G llegará al mercado este año, según ha anunciado Samsung.

También podrás disfrutar de una cerveza artesana hecha con una máquina de cápsulas fabricada por LG. Se trata de un dispositivo, conocido como HomeBrew, que permite al usuario preparar hasta cinco tipos de cerveza en apenas dos semanas mediante cápsulas que recuerdan a las de cafeteras como Nespresso.

Y después de beber, no conduzcas. Ni te hará falta porque podrás coger un taxi volador. Los nostálgicos, que no se preocupen, porque podrán conducir una Harley Davison, aunque por supuesto, eléctrica. En este evento priman los inventos para la vida cotidiana, y no se han olvidado de la gran enfermedad de nuestro siglo: la soledad.

Si no tienes tiempo para cuidar una mascota, podrás acariciar un cojín-gato que emula el cuerpo del felino. Destaca por una larga cola que reacciona a las caricias. Según sus desarrolladores, este objeto es capaz de reaccionar a distintos tipos de caricias.

Pero, sin duda, una de las estrellas de la feria ha sido Lovot, un pequeño robot emocional que ha fabricado la compañía japones Groove X, cuya utilidad es dar compañía. Este pequeño acompañante buscará constantemente tu cariño y es capaz de reconocer hasta 1.000 caras y de regular su temperatura para los abrazos. Cuesta unos 3.000 dólares. En definitiva, inteligencia artificial al servicio de la personas más vulnerables.