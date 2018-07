CONVICCIONES ECHADAS POR TIERRA

Super Curioso vuelve, en Flooxer, con diez falsos mitos que todavía sigues creyendo. Caza de nuevo, muchas ideas que muchas personas consideran ciertas pero que, en realidad, no lo son. En primer lugar, echar sal al algua no hace que hierva antes. Hace falta una concentración de sal equivalente al agua marina para que el efecto se notara. En segundo lugar, el pelo y las uñas no crecen después de haber muerto. Descubre por qué en el vídeo.