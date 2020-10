"Habrá que definir quién se la va a poner (la vacuna contra el coronavirus) porque va a provocar encefalitis. Eso ha pasado con todas las vacunas y luego se han tenido que hacer correcciones". Son las polémicas declaraciones que realizó el doctor Pedro Cavadas en 'El Hormiguero'.

Unas declaraciones muy criticadas por el neurocientífico Pablo Barrecheguren, quien las ha tildado de "irresponsables". Lo ha hecho en su cuenta de Twitter en la que, además, ha indicado que Cavadas está "especulando sin saber los datos experimentales".

"Estas declaraciones irresponsables no se deberían permitir en televisión. Lo que está haciendo Cavadas es especular delante de millones de personas sin saber los datos experimentales, y lo hace en una situación donde ya hay mucha gente que desconfía de la vacuna", ha señalado en redes sociales el doctor Barrecheguren.

Además Cavadas, que puso en duda en enero las cifras de muertos y contagiados que llegaban desde China, aseguró que "era evidente" que se avecinaba una crisis. "No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. No me creo que no lo vieran", indicó durante la mencionada entrevista.

Preguntado por por Fernando Simón, Cavadas señaló que no tiene interés alguno en conocer al director del CCAES. "Se me está intentando medio enemistar con una persona a la que ni conozco ni tengo ningún interés, como debe ser, ni él tendrá ningún interés en conocerme a mí, como debe ser. No lo conozco, ni ganas, ni el a mí tampoco", sentenció.

A juicio del especialista en cirugía plástica, el resultado de la gestión del coronavirus en nuestro país "es muy malo": "No sé quién lo ha controlado, pero quién lo haya hecho lo ha hecho muy mal, porque el resultado es muy malo. Y no es muy malo una vez, es muy malo dos veces", ha aseverado.