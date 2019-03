'¿Besarse con un desconocido?', la falsa campaña publicitaria que ha tenido 55 millones de visitas

ÉXITO VIRAL EN 5 DÍAS

Un supuesto esperimento sociológico está triunfando en internet. Más 55 millones de personas ya han visto lo que pasa cuando 20 desconocidos se dan su primer beso. El resultado es tan idílico que no nos ha extrañado conocer que se trataba de la famosa publicidad viral de una marca de ropa. Las parodias, mucho más parecidas a la realidad, no han tardado en aparecer. Y al comprobar que pasaría si invitas en plena calle a que alguien se bese con un desconocido, el resultado no se parece en nada al del anuncio.