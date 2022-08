Hacernos fotos para subir a las redes se ha convertido en todo un reto. No nos las hacemos sin arreglar o sin maquillar, ni las colgamos si no nos vemos bien o saca nuestro perfil 'malo' porque todos queremos salir como si estuviéramos en una película de Hollywood.

Y para hacer frente a ello, la aplicación 'Be.Real.' busca que nos mostremos con la mayor naturalidad posible. Esta red social envía a sus usuarios una vez al día y sin previo aviso una notificación. A partir de ese momento, tenemos hasta dos minutos para hacer una foto de nuestro rostro y de lo que estamos viendo.

El cofundador de 'Be.Real.' explica que esta aplicación nos demuestra que el mundo no es perfecto como parece: "Todos los amigos de todo el mundo se aburren. Todos estamos la mayoría del tiempo solos o haciendo cosas monótonas o aburridas", cuenta. Asegura que gracias a esta aplicación muchos se dan cuenta de que la vida de sus amigos no es tan divertida ni perfecta como parece.

Y no es tan perfecto porque lo cotidiano no tiene límites. La notificación puede pillarte en todo tipo de ocasiones: cuando la policía te está poniendo una multa, haciéndote la pedicura o en el peor momento posible, en el baño. Y es que no hay nada más real que la vida misma.