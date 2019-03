Acuerdo histórico en la Cumbre del Clima de París contra el cambio climático

COMPROMISO VINCULANTE EN PARÍS

Acaba la Cumbre del Clima con la emoción de hacer historia, el acuerdo firmado es ambicioso y, sobre todo, vinculante. Consigue los principales objetivos: crear un fondo de 100.000 millones de dólares para que los países en desarrollo ponga en marcha tecnologías menos contaminantes, fijar que la temperatura media del planeta no aumente más de un grado y medio o dos. A pesar de que el acuerdo es vinculante, no lo son los planes que cada país ponga en marcha. Europa, por ejemplo, ya ha aprobado una ley de reducción de emisiones para 2030 del 40%. También lo ha aprobado EEUU. Lo único que no se consigue es establecer una reducción obligatoria de emisiones de gases.