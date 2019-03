Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este sábado 16 de marzo

Pablo Casado: "Hay una renovación tranquila, nadie queda descolgado"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que "nadie queda descolgado" tras la designación de los cabezas de lista de su partido, en el que se ha rodeado de fieles, porque "hay mucho más" que los números uno y aún quedan por completar las candidaturas y también las del Senado.

Casado, ha justificado su "renovación tranquila" en los cabezas de lista del partido al Congreso ante las elecciones generales de abril y ha recordado que hay "otras Cámaras" en las que también hay que hacer candidaturas, en alusión al Senado, Parlamentos autonómicos y Parlamento Europeo.

Juan José Cortés y Cayetana Álvarez de Toledo cierran el "nuevo PP" de Pablo Casado de cara a las elecciones generales

El líder del PP, Pablo Casado, ha renovado al 77% de los cabezas de lista de su partido a las elecciones generales del 28 de abril, para las que se ha rodeado de afines y ha sorprendido con nombres como los Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona o Juan José Cortés por Huelva.

Estos dos fichajes son el paradigma de los cambios que se han producido en sus respectivas comunidades, ya que tanto en Andalucía como en Cataluña, se han cambiado la mayoría de los nombres con respecto a las elecciones de 2016, mientras que en otras, como Comunidad Valencia o País Vasco todos son nuevos.

Pedro Sánchez reivindica sus políticas sociales: "La España que queremos no se reduce a la plaza de Colón"

Pedro Sánchez ha presentado a los candidatos socialistas en Madrid, Ángel Gabilondo para la Comunidad y Pepu Hernández para el Ayuntamiento. Lo ha hecho horas antes de Comité Federal para aprobar las listas definitivas para las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo.

De nuevo, Pedro Sánchez ha defendido sus 'viernes sociales' y se ha mostrado muy crítico con PP y Cs, a los que acusa de hacer políticas de 'vetocracia' y crispación. Asegura que no hacen política en contra del Gobierno, sino en contra de los españoles. Les acusa de buscar la abstención y apunta que el PSOE es la formación del sentido común.

El Gobierno de Nueva Zelanda prohibirá los rifles semiautomáticos tras la matanza en dos mezquitas

El fiscal general de Nueva Zelanda, David Parker, ha anunciado que el Gobierno neozelandés prohibirá los rifles semiautomáticos un día después de la muerte de al menos 49 personas en dos ataques contra sendas mezquitas en la localidad de Christchurch.

Parker ha hecho el anuncio en una vigila en la plaza Aotea de Auckland en la que la multitud ha aplaudido la noticia, según ha informado el diario local 'New Zealand Herald'. El fiscal general también se ha preguntado quién debe ser responsabilizado por el hecho de que uno de los atacantes retransmitiera en directo por redes sociales un vídeo con su ataque contra una de las mezquitas.

El independentismo protesta en Madrid contra el juicio del 'procés' con Torra y Mas a la cabeza

El president catalán Quim Torra, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y la mitad del Govern, participarán en la manifestación que entidades independentistas catalanas y diferentes colectivos proconsultas han organizado este sábado en Madrid para protestar por el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo a los líderes del 'procés' independentista.

Durante la marcha se portaran urnas y habrá una delegación de alcaldes que llevarán sus varas, reproduciendo así la simbología del soberanismo y de la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

Sale a la luz la grabación que Ana Julia Quezada mandó a su hermana mayor tres días antes del crimen de Gabriel Cruz

Equipo de Investigación se cita con la persona que habla con Ana Julia tres días antes del crimen. Es su hermana mayor. Cuenta que habló con ella para pedirle ayuda para su madre: "Le puse un altavoz en el WhatsApp y le dije si iba a dejar morir a esta vieja que no tiene ni qué comer".

Ella le respondió también con un audio de WhatsApp al que ha accedido Equipo de Investigación: "Mira, ni me iba a tomar la molestia de contestarte, simplemente por lo maleducada que eres. Tú me has enseñado... ¿qué me has enseñado tú a mí? Yo a ti no te tenía ni que hablar después de que me echaste a la calle porque no quería güerear. Sinvergüenza, a partir de ahora te voy a bloquear el teléfono porque no quiero saber nada de ti Paula, nada".