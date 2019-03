Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este miércoles 13 de marzo

| Puedes ver las noticias más importantes del martes 12 de marzo al pinchar en el enlace |

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado a Santiago Abascal de estar "desaparecido" y de "no tener ningún proyecto que ofrecer a los españoles": “Dicen que están con la táctica de Trump en redes sociales", ha dicho Casado, quien marca un cambio en su estrategia de cara a las elecciones del 28A con respecto al partido de extrema derecha.

La Presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reconocido en el plató de Al Rojo Vivo que "Yo he visto cómo se rechazaba la propuesta de una mujer y se aceptaba después al decirla un hombre", al ver cómo la sociedad estaba teñida con un tinte machista y presenciar casos de discriminación. También ha hablado de los decretos Ley del Gobierno socialista, y ha recordado que "en esta legislatura se han aprobado treinta y tantas leyes y más de 60 decretos”, lo cual, considera, “es para hacérselo mirar". Puedes verlo a continuación.

Dolores Delgado, ministra de Justicia, ha asegurado que si el presidente de Cataluña, Quim Torra, se niega a retirar los lazos amarillos de las instituciones, como ha dictaminado la Junta Electoral Central, "los lazos amarillos desaparecerán y seguramente se le impondrá una sanción". Pueden ver sus palabras en este vídeo.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a la Junta Electoral Central que anule "de manera inmediata" esta medida, por la que se podría anotar el DNI de personas con discapacidad que vayan a votar y que se considere que no están ejerciendo su derecho al voto de forma consciente. El voto no se rechazará, pero las asociaciones no están de acuerdo con la decisión.

El Parlamento Británico vota hoy el 'Brexit duro' tras haber rechazado ayer por segunda vez el acuerdo negociado por Theresa May y la UE. Al respecto, el presidente del Gobierno ha lamentado en un artículo publicado en 'El Pais' este rechazo, pero ha incidido en que España está preparada "para cualquier escenario, con acuerdo o sin acuerdo".

Un informe de Toxicología ha confirmado la aparición de restos biológicos de Bernardo Montoya en el cuerpo y en algunas prendas de Laura Luelmo. Un anexo al informe preliminar recoge además que la joven asesinada sufrió "más de 40 lesiones", la mayoría en la cabeza.