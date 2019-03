| Puedes ver las noticias más importantes del domingo 10 de marzo al pinchar en el enlace |

El comisario y jefe de los Tedax durante el atentado del 11M, Juan Jesús Sánchez Manzano, ha desvelado a 'El País' cómo se construyó la mayor 'fake news' de la historia de nuestro país. El Ejecutivo de la época, encabezado por José María Aznar, culpó a la banda terrorista ETA de un atentado que, como explica Sánchez Manzano, a las "15:00 del mismo día 11" ya había varios indicios de la autoría yihadista. Puedes ver todos los detalles en el vídeo superior. Debajo te mostramos imágenes del homenaje a las víctimas del atentado en el que han participado Pedro Sánchez, Manuela Carmena y Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid.

Pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León: Francisco Igea gana finalmente frente a Silvia Clemente

Ciudadanos da por vencedor a Igea tras anular los 82 votos más de recuento. Francisco Igea reclamó el recuento y se paralizó la programación de Silvia Clemente como candidata a presidir la Junta de Castilla y León por Ciudadanos. José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, ha anunciado que habrá una investigación.

Después de 30 años en política, el portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, deja la política. Así lo ha anunciado el Partido Popular de Palencia a través de Twitter: "Desde el PP de Palencia queremos agradecerle los 30 años que le ha dedicado al servicio público y desearle mucha suerte en su nueva vida alejada de los focos". Hoy también hemos sabido que Soraya Sáenz de Santamaría ha fichado por el bufete de abogados Cuatrecasas.

La quinta semana del juicio del 'procés' ha comenzado con la declaración del jefe de Planificación de los Mossos durante el 1-O. Emili Quevedo ha asegurado que advirtieron a Carles Puigdemont de la tensión existente, pero que el 'president' se negó a desconvocar el 1-O porque "tenía un mandato judicial que cumplir". Pueden ver su declaración en el siguiente vídeo y seguir aquí el juicio en directo.

Pilar Martínez Docampo, de 32 años y vecina de Cangas do Morrazo, se encuentra entre las 157 personas fallecidas en el accidente aéreo de Etiopía. Trabajaba como cooperante de una ONG en el país africano y era una de los dos personas que viajaban en el avión de la compañía Ethiopian Airlines que se estrelló el pasado domingo.

Tanto la madre como el padre de Julen han declarado ante la jueza lo sucedido el día que su hijo Julen cayó al pozo de Totalán. "Pregunté '¿qué ha pasado?' y mi pareja me dijo que mi hijo se había caído. Yo me asomé porque creí que podía verlo, pero solo le oí llorar", relató la madre. Por su parte, el padre del pequeño insiste en que él creía que el pozo estaba cubierto. "Yo me cegaba en que el pozo estaba bien (...) Cuando vi eso, yo me quería morir". Puedes escuchar las declaraciones de ambos en el siguiente vídeo.