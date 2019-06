Las mejores canciones de Michael Jackson en el décimo aniversario de su muerte

Han pasado casi diez años desde aquel 25 junio que dejó en 'shock' a todo el planeta: Michael Jackson moría a los 50 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su casa de Los Ángeles. El equipo médico intentó en vano salvar su vida y el cantante falleció finalmente en el hospital UCLA.

La autopsia dictaminó desde el principio que Michael murió por una sobredosis de Propofol. La Policía de los Ángeles publicó cuatro años después unas fotografías del dormitorio en el que sufrió la parada cardiaca; en ellas se pudieron ver botes repartidos por todos los muebles tanto de Propofol como de otros sedantes.

No obstante, su muerte no ha dejado de estar rodeada de misterio y polémica desde entonces. Conrad Murray, médico contratado por el cantante, fue declarado responsable de su muerte por negligencia y condenado por homicidio involuntario. Murray pasó cuatro años en la cárcel.

Dos horas de Michael Jackson

Te dejamos aquí la 'playlist' para este fin de semana: una selección de los muchos éxitos que marcaron la vida del 'rey del Pop', y que seguramente habrás bailado en decenas de ocasiones. Dos horas de Michael Jackson, ¿tendrás suficiente?

Hemos ordenado las canciones desde las más antiguas a las más recientes, para disfrutar de la evolución musical del 'Rey del Pop'. Empezando por 'Just a little bit of you', de su cuarto disco 'Forever' y continuando por la mítica 'Don't Stop 'til You Get Enough', del álbum 'Off the Wall' con el que ganó su primer premio Grammy. Por supuesto, podrás escuchar grandes temas como 'Thriller', 'Billie Jean', 'Smooth Criminal' o la entrañable 'Heal the World'. Además, te ofrecemos unos bonus track al final de la lista: cinco 'hits' de los Jackson Five, el grupo familiar con el que Jackson comenzó a alcanzar la fama siendo un niño.

No queda duda de que Jackson no fue un artista cualquiera, sino un hito en la Historia. El fenómeno fan en torno a su personaje ha llegado al límite de la veneración religiosa. Hace poco conocimos a Leo Blanco, un joven argentino que se había gastado más de 26.000 euros en operaciones estéticas para parecerse a Michael Jackson.

El 'Rey del Pop' no tiene precio y algunos fans han desembolsado importantes cantidades de dinero con tal de tener alguna prenda suya, como la chaqueta que Jackson llevó en el videoclip de 'Bad', que muestra el vídeo, y por la que una persona pagó 298.000 dólares a finales de 2018. No era la primera vez que se subastaba una prenda del artista, en 2011 la chaqueta del videoclip de 'Thriller' se vendió por 1,8 millones de dólares.

A algunos les basta con imitarle y disfrutar de su música, como Ignacio Aguado (Ciudadanos), al que vimos ya hace tiempo haciendo un perfecto 'moonwalk', mientras sonaba la canción 'Black or White', en un vídeo que se hizo viral. Puedes volverlo a ver a continuación (también hemos incluido esa canción en la lista).

La vida del artista ha estado llena de polémicas, en especial desde que surgiera el escándalo de sus supuestos abusos sexuales a menores mucho antes de su muerte. Diez años después de su fallecimiento, el recuerdo de Jackson sigue manchado tras encontrarse de nuevo en el centro de todas las miradas por su supuesta pedofilia. El esclarecedor documental 'Leaving Neverland' (2019) de HBO, recogía detallados testimonios de supuestas víctimas del cantante, y en el que relatan de forma explícita actos sexuales que vivieron con él cuando eran menores de edad.

Diez años después de su fallecimiento, el recuerdo del gran artista ha quedado empañado por esta y otras cuestiones, y 'Leaving Neverland' ha causado un mayor rechazo de la figura de Jackson. Incluso la cadena británica BBC decidió dejar de poner canciones de Michael Jackson desde el pasado mes de marzo. También el Museo de los Niños de Indianápolis (EE.UU) retiró tres artículos de Michael Jackson tras las nuevas acusaciones de abuso sexual.