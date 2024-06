Este domingo, en CC: Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+, Lexus LBX, Hyundai Tucson, y más Centímetros Cúbicos

Hemos probado el nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Coupé se mueve gracias a un motor gasolina de seis cilindros y 3.000 centímetros cúbicos, con un turbocompresor y un compresor eléctrico, desarrollando 449 CV, todo aunado a un sistema eléctrico de 48 Voltios.

En este coche, la marca de las estrella no solo ofrece una apariencia deportiva, sino también elevadas prestaciones que estén a la altura de la estética. Algo en lo que no se queda nada corto. No te lo pierdas este domingo.

Lexus LBX | Lexus

También nos hemos subido al nuevo LBX, el Lexus más pequeño fabricado hasta la fecha. Un SUV sencillo y cómodo, que no compromete para nada la calidad y la atención al detalle que siempre ha caracterizado a la marca japonesa.

Desarrollado específicamente por y para Europa, el LBX es para aquellos que quizás nunca hayáis considerado un Lexus… Hasta ahora.

Por último, en el apartado de pruebas, hemos conocido de primera mano como es el Hyundai Tucson 2024. Un modelos que dio con la tecla nada más llegar y se ha convertido en todo un superventas. Ha enamorado al mercado, prueba de ello es que no paramos de verlo por la calle. No es tarea sencilla actualizar un coche de éxito, pero Hyundai ha vuelto a dar en el clavo. No puedes dejar de ver el test de nuestra compañera Noelia.

Hyundai Tucson | Centímetros Cúbicos

Además de coches, hablaremos de servicios relacionados con ellos y las nuevas formas de disfrutar de ellos. En concreto, de un nuevo servicio que se llama Jaguar Land Rover Rent, una experiencia premium que ofrece los modelos de ambas marcas para alquilar sin compromiso.

Range Rover, Defender, Velar, Discovery… Jaguar F-Pace, E-Pace, XF o F-Type. ¿Te imaginas poder conducirlos sin tener que comprarlos? O mejor aún, ¿conducir alguno unos meses y cambiarlo por otro que te apetezca más? Te contamos como funciona.

No faltarán tampoco las últimas novedades del mundo del motor, para que sepas lo que viene.

