Este domingo a las 9:45 arranca la undécima temporada de Centímetros Cúbicos en Antena 3

Más información Repasamos las nuevas normas de la Ley de Tráfico que entran en vigor el 21 de marzo

Este domingo, a partir de las 9:45 am arranca, un poco antes de lo habitual por ajustes de programación, la undécima temporada de Centímetros Cúbicos en Antena 3. Sííí, la undécima ya, que se dice pronto.

Arrancamos con un programa lleno de ilusión, de sorpresas, de pruebas llenas de emoción y de información, de buena información de motor, que es lo que más nos gusta compartir con todos vosotros y con todos los telespectadores que nos siguen desde hace ya mucho tiempo.

Empezaremos con un poco de historia, como siempre nos gusta, porque este año se cumplen los 70 años del idilio de Porsche y LeMans, la carrera con la que la marca ha cimentado su leyenda deportiva. No os cuento más para que lo veáis mañana en el programa.

La electrificación cada día está más presente en nuestras vidas. Y por eso os traemos una interesante prueba del nuevo EQA de Mercedes, un SUV que dará que hablar.

Y siguiendo con la moda SUV, nos vamos a Navarra para ver cómo ha nacido lo último de Volkswagen, un coche que se hace en España para todo el mundo; la semana que viene lo probamos a fondo, pero esta hemos tomado ya contacto para ver cómo apunta. Con él abrimos la puerta a la Actualidad de la semana, que llega con los Audi R8 RWD, Alfa Romeo Tonale y todos los finalistas de los World Car Awards, que pronto, cuando votemos todos los jurados mundiales en la segunda vuelta, tendrán un ganador.

Después llega uno de los modelos más esperados para este 2022: el nuevo Kia Sportage, que se ha puesto al día en todo en esta su cuarta generación. Lo hemos probado a fondo.

Y pasando a la parte más deportiva del programa, hablaremos de dos de los equipos protagonistas de la temporada Extreme E, que ha arrancado hoy, me refiero a Cupra y Acciona-Hispano Suiza, sin olvidarnos de la Fórmula E, que ha empezado la semana pasada en México, y de las G Series de Andorra que acaban de terminar.

Y para terminar con músculo, nos vamos a Alcañiz, a Motorland, a exprimir sin piedad y sin restricciones toda la caballería del nuevo Porsche 911 GT3, el mejor 911 de propulsión trasera que he probado jamás, que es decir mucho teniendo en cuenta que llevo probando Porsches y todo tipo de coches desde 1984. No so digo más…

Así que, esto es, a grandes rasgos, lo que os espera en el arranque de Centímetros Cúbicos. Y digo a grandes rasgos porque hay muchas sorpresas: por ejemplo, Bujías tiene un papel nuevo en el programa, además de seguir siendo el responsable de Motorpedia. Y también tenemos nuevo presentador, como imagino que ya habréis visto en las RRSS, que no es otro que el remitente de estas líneas.