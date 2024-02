No tiene el motor que te gustaría, pero por 29.000 € es un SUV premium con etiqueta CERO a precio de generalista

Por norma general, los coches eléctricos tienen dos problemas: el precio de adquisición y la autonomía. Pero firmas como Volvo quieren acabar con esta situación de la mano de coches como el Volvo EX30, un SUV 100% eléctrico premium que, aunque no lo creas, puede ser tuyo por 29.770 euros.

Y aunque bien es cierto que en ese precio no hay trucos de financiación, sí que debemos acogernos a la ayuda máxima del Plan MOVES III para poder disfrutarlo. De lo contrario, tendríamos que afrontar un desembolso de 36.770 euros, cifra que, aunque es menos asumible, no resulta descabellada dado lo que ofrece el SUV sueco y el precio de la competencia.

Así es la gama española del nuevo Volvo EX30 que llegará en verano | Volvo

Al fin de cuentas, estamos ante un SUV premium que se combina con un interesante equipamiento de serie y una mecánica suficiente para quehaceres diarios. Concretamente, el Volvo EX30 que puede ser nuestro por menos de 30.000 euros cuenta con el acabado Core y el motor Single Motor.

Esto nos deja, por una parte, un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 18 pulgadas, acceso y arranque sin llave, cámara de visión trasera, faros LED, climatizador automático, control de descenso, reconocimiento de señales de tráfico y pantalla de 12,3 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Volvo EX30 | Volvo

Y por la otra, un apartado mecánico protagonizado por un único motor eléctrico que desarrolla 272 CV y 343 Nm de par. Son cifras que permiten un 0 a 100 en 5,7 segundos y una velocidad punta de 180 km/h. No obstante, el punto más trascendente del SUV de Volvo reside en su batería de 49 KWh de capacidad neta, lo que se traduce en una autonomía, bajo el ciclo WLTP, de 344 kilómetros.

Pero, ¿realmente no hay trucos en esta oferta de Volvo? Lo cierto es que no, ya que se trata de un precio al contado. No obstante, y como ya hemos mencionado, es necesario recurrir a la ayuda máxima del Plan MOVES III. De lo contrario, tendremos que afrontar una factura final de 36.770 euros.