Tardará, pero llegará: Suzuki confirma que lanzará su primer coche totalmente eléctrico en 2025

Suzuki ha confirmado que lanzará su primer coche eléctrico puro en 2025. Así lo ha confirmado Toshiro Suzuki, presidente de Suzuki Motor Corporation, durante el evento que tuvo lugar esta semana con motivo del lanzamiento del nuevo Suzuki S-Cross. Un movimiento que convierte a los japoneses en el último fabricante en iniciar el camino hacia una gama de modelos cero emisiones.

Hasta ahora llamaba la atención que Suzuki no incorporase la tecnología eléctrica como sí están haciendo otras marcas del sector que, incluso, han creado dentro de su gama familias integradas única y exclusivamente por modelos cero emisiones. No obstante, hay una razón que explicaba su postura: hasta ahora la compañía no ha necesitado vehículos eléctricos para mantener bajas las emisiones de CO2 de su flota.

Suzuki | Suzuki

La mayoría de los modelos que fabrica (sobre todo los destinados a Japón e India) tienen motores de pequeña cilindrada y carrocerías ligeras. Y cuando han llegado los problemas, ha reducido su oferta como ocurrió con el Suzuki Jimny en Europa: en el ‘Viejo Continente’ las marcas no pueden sobrepasar ciertos límites en lo que a emisiones se refiere y para poder cumplir, el 4x4 desapareció de su gama para, después, regresar como vehículo profesional.

El mismo camino que Subaru

Tras el anuncio muchos han apostado a que Suzuki podría utilizar la asociación técnica que tiene con Toyota para su nuevo vehículo eléctrico. No está claro si ese acuerdo entre ambas marcas se reduce a la hibridación o también se podría extender a la completa electrificación: si es así podría adoptar la tecnología de motor y batería del nuevo Toyota bZ4X. Seguiría, por lo tanto, la misma senda que ha recorrido Subaru con el Subaru Solterra: un modelo que sólo se diferencia del japonés en su apariencia estática ya que por debajo son idénticos.

Suzuki | Suzuki

La hibridación de Suzuki

Unir fuerzas con Toyota le sirvió a Suzuki para introducir en su gama la tecnología híbrida suave de al menos 48 voltios (Suzuki Ignis, Vitara, Swift y S-Cross), la hibridación convencional (el Suzuki Swace, derivado de la variante familiar del Toyota Corolla) y también se tradujo en la llega de la versión híbrida enchufable del Suzuki Across, una versión modificada del Toyota RAV4. Ahora Suzuki es consciente de que las marcas de nicho en Europa, como ella, no pueden ignorar la electrificación total que es una tecnología cuyo desarrollo es caro… una inversión que no tendría que llevar a cabo gracias a su conexión con Toyota.