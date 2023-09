El smart #3 detalla sus características y presenta si primera edición especial

Smart ya había presentado hace algunos meses las formas de su tercer lanzamiento dentro de su era 100% eléctrica, el también conocido como Smart #3, que no deja de ser un SUV compacto muy orientado a su uso urbano en el día a día. Con el IAA Mobility 2023 de Múnich ya en marcha, la compañía no quiso perderse la cita para mostrar públicamente su nuevo modelo y, de paso, anunciar la que será su primera edición especial, en este caso, como no podía ser de otra forma, sobre la base prestacional firmada por Brabus.

Esta presentación en el salón europeo ha permitido también para conocer más detalles acerca del smart #3. El primero de ellos es que contará con 200 kW de potencia, todos ellos suministrados a través de una configuración de un solo motor. Las cifras de autonomía suministrada por el fabricante hablan de 455 kilómetros entre recargas según ciclo WLTP, algo que por ejemplo lo sitúa ligeramente por debajo del Mini Countryman E recientemente presentado también en la localidad bávara.

smart Brabus #3 | smart

Sin embargo, es ahí donde entra en juego la versión más prestacional que se conocerá como smart Brabus #3 y que elevará su potencia hasta los 315 kW, en este caso con un tren motriz que estará conformado por dos motores, uno en cada eje, lo que le dotará de tracción total y unas deslumbrantes cifras de aceleración que le permiten completar el 0 a 100 km/h en apenas 3,7 segundos, 2,1 segundos más rápido que la versión convencional.

Habrá diferencias también en el rango a cubrir con una recarga, ya que esta versión bimotor cuenta con menos autonomía, concretamente 435 kilómetros, anunciando en ambos casos la posibilidad de carga rápida en corriente continua de 150 kW de potencia, algo que, según Smart, permite recargar del 10 al 80% de la autonomía en apenas media hora.

Interior del smart #3 | smart

Las novedades no terminaban ahí, con la compañía anunciando además que habrá una sorpresa especial en forma edición 25 Aniversario de la variante Brabus que buscará homenajear el cuarto de siglo de vida de la marca. En este caso, además de un tono blanco para la carrocería mucho más llamativo con los acentos en rojo, también se anuncia que incorporará nuevos faros LED, asientos especiales en cuero blanco y negro y con reposacabezas integrados y muchos cambios en cuanto al equipamiento del interior, incluida una pantalla táctil de 12,8 pulgadas con un cuadro de instrumentos digitales HD de 9,2 pulgadas, una pantalla frontal de 10 pulgadas y un sistema de audio firmado por el especialista Beats con 13 altavoces.

Por el momento se desconocen los precios para España, pero ya se ha confirmado que para Alemania la gama comienza en 43.490 € para el Pro+, 46.490 € para el Premium, 46.990 € para la Edición 25 Aniversario y 50.990 € para el Brabus. Las primeras unidades estarán a la venta a finales de este mismo año y llegarán a los compradores germanos a principios de 2024, esperando que le sigan después otros mercados del Viejo Continente.