No será barato, pero sí un B-SUV premium eléctrico con hasta 406 km de autonomía que, si te lo puedes permitir, es un coche idílico para ciudad

Los coches eléctricos no son, ni de lejos, la primera opción de muchos españoles. Pero debemos reconocer que, si uno puede permitirse ya no solo un eléctrico, sino un segundo coche en casa para el mundo urbano, este tipo de movilidad tiene mucho sentido. Y es ahí donde entran en juego coches como el nuevo Mini Aceman, un B-SUV de 4,07 metros de largo y con hasta 406 kilómetros de autonomía.

Estamos hablando del que podría ser la variante SUV del Mini de tres puertas, aunque con una gran diferencia: el Aceman tan solo estará disponible como coche eléctrico. Y es que así lo deja patente la firma inglesa después de haber declarado que este nace única y exclusivamente como eléctrico.

Mini Aceman | Mini

No obstante, ello no impide que comparta numerosos rasgos con sus hermanos de gama tal y como deja patente el exterior. Y es que el Aceman recurre a los mismos faros que los Mini y Mini Countryman, así como un frontal totalmente carenado.

Su ADN SUV se ve reflejado en las abruptas defensas rematadas en plástico negro, material que también se ve reflejado en las taloneras y pasos de rueda, los cuales custodian a llantas de 17 o 18 pulgadas. En el habitáculo nos encontramos con un gran minimalismo provocado por una pantalla circular central de 9,4 pulgadas que engloba casi todas las funciones del coche.

Mini Aceman | Mini

En lo que a mecánica se refiere, el nuevo Mini Aceman llega con dos versiones. La primera, bautizada como Aceman E, recurre a un motor eléctrico que produce 184 CV y 290 Nm de par y, junto a una batería de 42,5 kWh de capacidad, promete una autonomía de 310 kilómetros. El segundo, el Aceman SE, desarrolla 218 CV y 330 Nm de par, y recurre a una batería de 54,2 kWh con la que es capaz de declarar 406 kilómetros de autonomía.

Además, la variante tope de gama admite una carga máxima de 95 kW en corriente continua, lo que se traduce en poder pasar de un 10 a un 80% en media hora. La carga en corriente alterna es de 11 KW en ambos coches.

Sea como fuere, el nuevo Mini Aceman aún no tiene precio en España. No obstante, es de esperar que no sea un coche barato, pudiendo coquetear -o incluso superar- con los 40.000 euros.