El problema de los coches eléctricos llegará a su fin en 2027, y será, en parte, gracias a España

El coche eléctrico es una opción cada vez más plausible, pero no lo suficiente como para que esté en todos y cada uno de los hogares. Sin embargo, el Grupo Volkswagen quiere ayudar a que cambie la situación de la mano de cuatro modelos que costarán menos de 25.000 euros y que se fabricarán en España.

Estos llegarán al mercado entre 2025 y 2027, pero habrá un quinto modelo del que aún no se sabe mucho que llegará dentro de tres años y que promete costar 20.000 euros. Así, el consorcio alemán pretende poner fin a uno de los mayores problemas del coche eléctrico: el precio de adquisición.

Skoda Epiq SUV electrico | Skoda

Pero, ¿con qué coches lo harán? El propio CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha indicado que serán cuatro los modelos que llegarán entre 2025 y 2027, siendo dos de ellos utilitarios y los otros dos B-SUV. Concretamente, los utilitarios estarán bajo el amparo de Volkswagen y CUPRA, siendo estos, con toda probabilidad, los ya adelantados Volkswagen ID.2 y CUPRA UrbanRebel.

En cuanto a los SUV, estos estarán en Skoda y Volkswagen, siendo uno de ellos el Skoda Epiq, mientras que del alemán no sabe aún demasiado. Sea como fuere, los cuatro se producirán en suelo español, costarán menos de 25.000 euros antes de ayudas y pretenden ser un producto, tal y como indica Blume “de Europa para Europa”.

Volkswagen ID.2all Concept | Volkswagen

No obstante, la mayor sorpresa llegará con un coche del que no se sabe nada más allá que será 100% eléctrico y que costará 20.000 euros. Teniendo en cuenta estos datos, es posible que se asiente como el sustituto de los SEAT Mii, Skoda Citigo y Volkswagen Up!, lo que derivará en que esté presente en diversas marcas del Grupo Volkswagen.