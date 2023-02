Ford patenta el sistema que promete hacer más fácil la vida con el coche eléctrico

Cargar un coche eléctrico puede suponer muchos quebraderos de cabeza, tales como esperar a que se complete la carga, encontrarnos cargadores ocupados o rotos o simplemente lidiar con los propios cables. Pues bien, Ford quiere poner fin a uno de esos inconvenientes por medio de un cargador magnético que nos permitirá olvidarnos de los cables de una vez por todas.

No obstante, hay que aclarar que estamos hablando de un sistema que, de momento, ha sido registrado como patente en la United States Patent and Trademark Office, más conocida como UTSO. Esto quiere decir que, por convincente que nos pueda parecer, no tiene porque llegar a producción.

Ford cargador magnético patente | UTSO

Sea como fuere, estamos ante un tipo de carga que rehusa de todo tipo de cable. Se trata de una lámina magnética que se conecta directamente a un soporte que lleva incorporado el coche en su defensa, obligándonos a efectuar una maniobra muy similar a la que tenemos que hacer cuando enganchamos un remolque en un coche, aunque mucho más fácil.

Y aunque bien es cierto que a priori puede parecer que implica realizar un aparcamiento algo engorroso, nada más lejos de la realidad. Esto lo tiene resuelto Ford gracias a unos brazos extensibles que se activarán cuando el sistema detecte que el coche se está aproximando, facilitando así el acoplamiento.

Ford cargador magnético patente | UTSO

A ello hay que sumarle la capacidad de este cargador para trabajar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Además, Ford también ha pensado en los coches híbridos enchufable, y la instalación de este sistema será viable en estos, ayudando a que su carga sea mucho más sencilla.

Y como colofón final, la firma del óvalo también indica en la patente que se trata de un tipo de carga que se podrá aplicar en coches eléctricos convencionales. Es decir, que aquellos que tengan tomas de carga convencionales también podrán recurrir a este sistema y disfrutar de ambos métodos a la hora de “repostar”.