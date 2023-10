Este ignorado SUV eléctrico quiere ser la alternativa al coche chino con un precio de 26.000 € y 460 km de autonomía

Para muchos, el coche chino amenaza con vehemencia a la industria europea, mientras que para otros es la opción que pueden permitirse a día de hoy. Sin embargo, y aunque no lo parezca, siguen existiendo alternativas, y claro ejemplo de ello es el Kia e-Niro, un SUV 100% eléctrico con 460 kilómetros de autonomía y que está de oferta por 26.402 euros.

Aunque eso sí, antes de valorarlo como una firme opción de compra debemos saber que dicho precio se encuentra sujeto a dos condiciones: la ayuda máxima del Plan MOVES III y a la financiación que exige la marca coreana. De esta manera, debemos leer la letra pequeña y descubrir las condiciones.

El Kia e-Niro 2022 ya se puede reservar en España | Kia

No obstante, esas no son las únicas pautas que nos encontramos para disfrutar del e-Niro por 26.402 euros, sino también su configuración. Y es que para dicha oferta tan solo son válidas aquellas unidades que cuenten con el nivel de acabado Concept, mientras quela mecánica es siempre la misma al no haber más opciones.

Sea como fuere, esto se traduce en un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, cámara de visión trasera, volante multi-función, acceso y arranque sin llave, climatizador, cuadro de intrumentos digital de 10,25 pulgadas y pantalla central de 8 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

El Kia e-Niro 2022 ya se puede reservar en España | Kia

En lo que a mecánica se refiere, el Kia e-Niro recurre a un único propulsor eléctrico que desarrolla 204 CV y 255 Nm de par. Son cifras que permiten que este cubra el 0 a 100 en 7,8 segundos y alcance una velocidad máxima de 167 km/h. Prestaciones correctas, pero que pasan a un segundo plano de la mano de una autonomía de 460 kilómetros bajo el ciclo WLTP que el SUV coreano consigue de la mano de una batería de 64,8 kWh de capacidad.

Pero, ¿qué pide Kia para poder acceder a esta oferta? Lo primero es una entrada de 9.284,50 euros, pago que nos da acceso a una primera cuota de 131,47 euros, 46 cuotas de 149,03 euros y a una última de 17.230,80 euros. A todo ello debemos sumarle un TIN al 7,95%, un TAE al 9,49% y una comisión de formalización de 704,97 euros.

Así, nos topamos con unos intereses de 5.665,45 euros, cifra que provoca que el precio total a plazos sea de 33.502,15 euros. No, no es una cantidad exageradamente alta dado cómo está el mercado y si la comparamos con los 42.314 euros -35.314 euros si aplicamos la ayuda máxima del Plan MOVES III- que pide Kia por un e-Niro de igual configuración pero pagado al contado. Sin embargo, el problema lo encontramos en la entrada y en la última cuota, cantidades no asumibles para todos los bolsillos.